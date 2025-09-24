Congresso: Paula Margarido elogia a “coragem de inovar” da Casa São José

O trabalho desenvolvido pela Casa São José foi esta tarde elogiada pela secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, na abertura do IV Congresso Mais Social, a decorrer até amanhã, no Museu de Imprensa Madeira, em Câmara de Lobos.

Paula Margarido, em representação do presidente do Governo Regional, destacou o salto qualitativo que a referida instituição está a preparar, “com investimento e visão”, desde logo, e com o apoio do PRR, a construção de uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, com 120 novas vagas e um investimento superior a 16,6 milhões de euros.

A consolidação de respostas para pessoas em situação de fragilidade, no valor de 1,3 milhões de euros, incluindo cinco unidades residenciais de autonomização para apoiar a transição para a vida comunitária, e valências diferenciadoras — oficinas, lavandaria, cabeleireiro, restaurante aberto ao público e um tanque de marcha para fisioterapia e reabilitação, foram outros projetos que a governante realçou e que hoje foram também apresentados pela instituição.

“Estes exemplos dizem-nos algo essencial: a Casa São José não assiste apenas, transforma, cria e devolve dignidade. Quero sublinhar uma nota que distingue esta casa: a coragem de inovar. A direção tem pensado fora da caixa, testando novos modelos, combinando sustentabilidade financeira com missão social e apostando nas tecnologias como aceleradoras de inclusão e autonomia”, sublinhou Paula Margarido.

Segundo a secretária regional, com estes projetos e todo o trabalho desenvolvido pela instituição até ao momento, “a Casa São José prova que a economia social não é um mero complemento do Estado: é motor de inovação comunitária e de esperança concreta”.

O congresso tem como tema de fundo a Economia Social e é coorganizado pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos e pela Casa São José.

O cardeal Américo Aguiar, bispo de Setúbal, e Sandro Resende, fundador do projeto Manicómio, também intervieram esta tarde. Amanhã, haverá uma palestra e três painéis. A palestra será proferida por Marta Albuquerque, vice-presidente da Portugal Inovação Social.