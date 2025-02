A 1 de março, a Congregação das Irmãs da Apresentação de Maria comemoram 100 anos da chegada a Portugal mais concretamente à ilha da Madeira através da religiosa madeirense, Madre Trindade.

Para marcar esta efeméride vai ser celebrada uma missa solene na Sé do Funchal, amanhã ( 1 de Março) , pelas 11 horas presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, na qual contará com a presença da Superiora Geral da Congregação da Apresentação de Maria, a Madre Maria dos Anjos que vem de Roma e da Superiora Provincial de Portugal, Irmã Fernanda Pereira.