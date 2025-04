Confraria Enogastronómica da Madeira já festeja os 25 anos

O XXV Capítulo da Confraria Enogastronómica da Madeira começou a ser festejado esta noite com um jantar inspirado no arraial madeirense, a ter lugar na praça do peixe de Mercado dos Lavradores, no Funchal.

Mais de uma centena de participantes, de um total de 37 confrarias, nacionais e internacionais, vão participar nos próximos dias neste evento que assinala os 25 anos da confraria anfitriã.

Este sábado, a comitiva visita o concelho de Machico e amanhã tem lugar o ponto alto com a realização da cerimónia do capítulo, às 12h30, no MUDAS - Museu de Arte Contemporânea da Madeira, na Calheta. Haverá entronizações e homenagens. Antes, pelas 10h00, realiza-se uma missa no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Câmra de Lobos.