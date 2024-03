Bom dia!

A Associação Living Care, que administra os lares Bela Vista, Atalaia e de Câmara de Lobos, passa por forte turbulência interna. Sabe o JM que houve obstáculos na gestão financeira e há pagamentos em atraso, nomeadamente a alguns enfermeiros. Instabilidade levou a ‘limpeza’ na administração de onde saem Tony Saramago, Cristina Fontes e Joaquim Sousa Lino. Mexidas chegam à direção clínica, que é agora assumida por Luís Freitas.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca dois jovens madeirenses detidos na Indonésia. Governo português acompanha caso que envolve tráfico de droga e pode terminar em prisão perpétua ou pena de morte.

PSD está também na ordem do dia. Militantes escolhem novo líder. 4.388 social-democratas decidem o futuro do partido esta quinta-feira.

Saiba ainda que Comunidades votam Chega e que Vila Baleira fica com o ‘Pestana Ilha Dourada’. Unidade com 32 vilas e 16 apartamentos mudou de concessão.

Nesta edição, relevo para as viagens, com passageiros com direito a subsídio mesmo em caso de alteração, e no Funchal, Câmara reforça apoios ao arrendamento.

Não perca ainda um roteiro de primavera com festa rija e conte com chuva e mar agitado até sábado.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira.