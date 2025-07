O Conselho Regional do PSD/Madeira, reunido na manhã deste sábado, em Santa Cruz, procedeu à análise dos pontos em agenda e aprovou as seguintes conclusões, todas aprovadas por unanimidade:

1. O Conselho Regional sublinha e enaltece o facto do PSD/Madeira manter-se um Partido vencedor - que soma, desde 2019, 11 vitórias consecutivas, em todas as eleições disputadas, nomeadamente nos dois atos eleitorais deste ano – numa trajetória positiva que permitiu alcançar, nas últimas Regionais de março, a estabilidade política e governativa que era desejável para que os Madeirenses e Porto-Santenses pudessem ter um Governo para quatro anos, capaz de cumprir o investimento público e as obras previstas, assim como todas as medidas fiscais e sociais programadas, neste período, para benefício direto da população.

2. A este propósito, o Conselho Regional destaca a aprovação do Programa do Governo e do Orçamento Regional, precisamente à luz do interesse público que importa salvaguardar, abrindo-se, a partir de agora, um novo ciclo que se espera profícuo, a bem da estabilidade política e social, da governabilidade, do progresso e do desenvolvimento integral da Região que foram e são, desde a primeira hora e para o PSD/Madeira, prioridades.

3. Um novo ciclo que importa consolidar igualmente no poder local, com o Conselho Regional a reforçar, nesta matéria, a importância do PSD/Madeira vencer as próximas Eleições Autárquicas deste ano, sendo esse um objetivo político já assumido que, mais uma vez, conta com o envolvimento, a participação e a determinação de todos os Militantes em torno das candidaturas já apresentadas aos onze concelhos da Região.

4. Neste enquadramento – e, partindo da experiência positiva resultante das últimas Autárquicas de 2021 – o Conselho Regional deliberou que o PSD/Madeira concorra a estas Eleições em coligação com o CDS-PP/Madeira nos concelhos do Funchal (Jorge Carvalho), Machico (Luís Ferreira), Ponta do Sol (Rui Marques), Porto Moniz (Dinarte Nunes), Porto Santo (Nuno Baptista), Ribeira Brava (Jorge Santos), Santa Cruz (Saturnino Sousa) e São Vicente (Fernando Góis), concorrendo nos restantes três concelhos de forma isolada.

5. A outro nível, este Conselho Regional apela ao empenho e à colaboração de todos os Militantes para a realização da grande Festa da Herdade do Chão da Lagoa, que terá lugar no próximo dia 20 de julho, sublinhando-se a importância desta ser mais uma prova de mobilização e de força, assim como de valorização da identidade e da unidade do Partido.

6. O Conselho Regional relembra, ainda, que depois da Festa do Chão da Lagoa, é também com todos que conta na rentrée política que terá lugar a 9 de agosto, no Porto Santo.

7. Por fim, este Conselho Regional congratula-se com a aprovação, por unanimidade, das Contas relativas ao ano de 2024, contas essas que mantêm a trajetória de rigor e de equilíbrio orçamental dos últimos anos.