Bom dia e bom fim de semana!

- A sessão de tomada de posse dos órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Machico para o quadriénio 2025-2028, está agendada para as 15h00, no Salão Polivalente da Instituição.

- A Casa do Povo de São Roque do Faial organiza, a partir das 18h30, o Cantar dos Reis, entre a parte baixa da freguesia e a Fajã do Cedro Gordo.

- Na frente-mar da Ribeira Brava, a partir das 18h30, há Cantar dos Reis com a participação de grupos do concelho.

- Das 19h00 às 22h00, decorre o evento “Arte e Vinho”, na Wine Prosa.

- Entre as 19h00 e as 23h00, no Museu da Baleia da Madeira, tem lugar a II edição da Minimaratona de leitura, em português, da obra “Moby-Dick”.

- A partir das 20h00, no Mercado Municipal do Estreito de Câmara de Lobos, realiza-se o evento “Cantar as Janeiras 2025”. A iniciativa contempla um Mega Bolo Rei com 40 metros.

- Às 20h00, no Teatro Municipal Baltazar Dias, a exibição da longa-metragem “Já Nada Sei” do realizador português Luís Diogo.

- Às 21h00, no Palácio de São Lourenço, há uma serenata pelo Grupo Madeirense de fados de Coimbra.