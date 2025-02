O vereador da Coligação Confiança, Miguel Silva Gouveia, destacou o chumbo da proposta da Confiança para apoiar “a participação de um clube-escola da

Francisco Franco na taça nacional de sub-19 de futsal. “Era uma proposta que a confiança apresentou na sequência de um problema que este escalão estava a padecer ou estava a sentir em financiar essa deslocação e face a esse problema, face também às preocupações manifestadas por atletas” decidiram apresentar uma solução.

“Como foi a Confiança a apresentar, chumba-se. Não queremos! Estão a fazer política com a vida destes jovens e com, no fundo, as expectativas que eles teriam de representar bem a cidade de Funchal numa semana onde tivemos uma campeã mundial, como é o caso da Jéssica Rodrigues e que leva o nome do desporto regional mais longe”.

Por outro lado, na mesma reunião de Câmara, criticou o “recorde de impostos cobrados aos funchalenses superior a 52 milhões de euros no ano passado e ainda mantém-se 8 milhões de euros parados no banco, que poderiam fazer a diferença em muitas das áreas que os funchalenses precisam. Parece que para Rallys em Espanha há dinheiro, para ajudar os jovens da Francisco Franco a ir disputar uma taça nacional, não há”, rematou Miguel Silva Gouveia.