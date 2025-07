A Confiança na Câmara Municipal do Funchal considera que o turismo está massificado na cidade e que esta situação faz com carros de ‘rent-a-car’ estacionem, com frequência, em locais onde moradores deveriam estacionar.

Em declarações aos jornalistas na reunião de Câmara de hoje, Miguel Silva Gouveia abordou ainda o aumento dos preços das casas, tendo recordado que a Confiança apresentou, neste mandato, uma proposta para a revisão da Estratégia de Habitação feita pela própria no mandato anterior, e que procurava uma harmonização do turismo com a qualidade de vida dos funchalenses.

”Essa estratégia foi colocada na gaveta e não foi feito rigorosamente nada”, disse Miguel Silva Gouveia. Ainda assim, reconheceu a taxa turística mas recordou que o processo foi iniciado pela Confiança e rende 12 milhões de euros por ano ao Município. Verba “que não se sabe onde é utilizada”. Miguel Silva Gouveia não fala em xenofobia mas admite que o incómodo já se sente. “Muitos funchalenses têm desconforto como o Funchal tem sido saturado nesta atividade turística. Se não fizermos nada, veremos aqui situações de protestos como temos visto em Espanha”, afirmou, adiantando que não vale a pena dizer “que isto é um ‘bom problema’”.