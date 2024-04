Confiança condena “inação” da CMF face ao uso de animais para angariar dinheiro

Miguel Silva Gouveia, da ‘Coligação Confiança’ afirmou que a Câmara Municipal do Funchal continua “debaixo de fogo” em várias matérias, mormente em relação à “inação” da autarquia por “permitir que se utilizem animais para coletas de dinheiro”.

Neste quesito, falou em “situações pouco dignas” numa cidade que, recorda, se dizia “amiga dos animais”.“É de lamentar porque este é o reflexo de uma completa desorientação do atual executivo que tem insistentemente chumbado as propostas que a Confiança tem vindo a apresentar”, começou por referir, dando como exemplo o policiamento municipal, a proposta de um regulamento do animal.

Noutro contexto, Miguel Silva Gouveia versou também sobre o aumento da criminalidade na Região. “O Funchal está neste momento com os índices mais elevados de criminalidade dos últimos 12 anos, com particular destaque para a violência doméstica”, apontou, a par do aumento das redes na cidade, em 23%. “O mercado de arrendamento fechou as portas a toda a classe média”, frisou, à margem da reunião semanal.