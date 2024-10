A Secretaria Regional de Agricultura, Pecas e Ambiente, através da Direção Regional de Ambiente e Mar tem vindo a realizar e a participar em vários eventos onde é abordada a problemática do Radão – um gás radioativo de origem natural.

Dado seguimento a estas ações, a direção regional participa durante esta semana no ROOMS Radon outcomes on mitigation solutions. Trata-se de uma conferência realizada anualmente pela ERA (European Radon Association), destinada a membros da comunidade científica, técnicos de radão, especialistas em diagnóstico, mitigadores, educadores, empresários, partes interessadas e autoridades.

O ROOMS tem como objetivo a troca de informações sobre soluções para problemas de radão em edifícios onde o objetivo passa por abordar medidas de prevenção deste gás.

Esta foi uma das mais participadas edições desta entidade que reúne cientistas, empresas e autoridades de diferentes países da União Europeia.

A Direção Regional do Ambiente e Mar aproveitou o convite desta organização para dar a conhecer os trabalhos que está a desenvolver na região particularmente o mapa de suscetibilidade ao gás radão na Região que permitirá identificar se uma habitação ou local de trabalho se encontra numa zona de risco, possibilitando a adoção de medidas adequadas de acordo com as especificidades do local.

Os dados já disponíveis, apontam para um baixo potencial de geração de gás radão nas rochas/solos da Região uma vez que os dados apurados apontam para valores muito residuais.

Segundo fez saber Ara Oliveira, Diretor Regional de Ambiente e Mar, “sabemos agora, após campanhas de monitorização lançadas por esta direção regional, em parceria com a Universidade de Coimbra, que relativamente ao poluente natural radão a Madeira e o Porto Santo não são territórios particularmente suscetíveis ou problemáticos. Mas, vamos aproveitar a construção do mapa do radão, uma obrigação decorrente da legislação europeia, para sensibilizar e criar competências técnicas para a resolução de problemas decorrentes de deficiente arejamento e reduzidas taxas de renovação de ar, particularmente em caves e espaços confinados, originando ar interior de má qualidade, com excesso de humidade, fungos e outras substâncias com consequências igualmente nefastas para a saúde pública” explicou o responsável.

Sobre a ERA

A ERA foi formada com o objetivo de servir os interesses da comunidade europeia do radão e de modo a reduzir o risco para a saúde da exposição ao radão na Europa. Esta comunidade é composta por cientistas, reguladores, operadores, que trabalham no domínio do radão nas várias áreas de interesse como: epidemiologia, dosimetria de radiação, desenvolvimento de instrumentos e protocolos de medição, tecnologias de construção de remediação e prevenção até estratégias de controle e regulamentação.