A Escola Secundária Jaime Moniz recebeu, no passado dia 7 de março, a conferência “Mulheres que fazem a diferença”, um evento que reuniu mulheres de destaque para partilhar as suas experiências e inspirar a comunidade escolar. A iniciativa, integrada nas comemorações do Dia Internacional da Mulher, teve como objetivo “promover a igualdade de género e destacar o papel essencial das mulheres na sociedade”, conforme referido pela escola em comunicado.

Promovida pela Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, a conferência trouxe “histórias de vida marcantes de mulheres que se tornaram referências nas suas áreas profissionais”. O testemunho de cada oradora foi apresentado como “um poderoso exemplo de empoderamento para toda a comunidade escolar presente”.

O evento, conduzido por Mariana Aragão, coordenadora do Serviço de Igualdade de Género, contou com um painel diversificado de quatro oradoras: Cláudia Silva, representante do empreendedorismo e economia; Sónia Pereira, figura da política; Joana Câmara, especialista em saúde e tecnologia; e Rita Rodrigues, representante da cultura. “As intervenções das palestrantes cativaram a audiência, não só pela sensibilidade e profundidade das suas palavras, mas também pela pertinência dos temas abordados”, destacou a escola.

Entre os assuntos debatidos estiveram “a importância da educação na emancipação feminina, os desafios enfrentados pelas mulheres no mercado de trabalho e a necessidade de políticas públicas que garantam a igualdade de oportunidades”. A mensagem central do encontro apelou “aos presentes para que façam da felicidade uma constante na sua vida, enquanto contribuem para a melhoria da qualidade de vida da sua comunidade”.

A conferência foi inaugurada pela secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa, e encerrada pela diretora regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais, Maria da Graça Moniz. Segundo a nota enviada pela escola, a secretária regional destacou “as conquistas históricas das mulheres e os obstáculos já superados”, alertando, no entanto, “para os desafios que ainda persistem na luta por uma sociedade mais equitativa”. Já a diretora regional realçou “a importância do papel da mulher na sociedade” e elogiou as palestrantes pelo impacto das suas intervenções no sucesso do evento. No encerramento, deixou um convite à reflexão “sobre a influência das mulheres na vida quotidiana e na construção de um futuro mais inclusivo para todos”.

A iniciativa foi “amplamente elogiada pela comunidade escolar”, que reconheceu “a importância de eventos como este na formação dos estudantes e no fortalecimento de valores fundamentais para uma sociedade mais justa e igualitária”. A Escola Secundária Jaime Moniz reafirmou ainda o seu compromisso em “continuar a promover atividades que incentivem o debate e a reflexão sobre a igualdade de género e o empoderamento feminino”.