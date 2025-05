O Museu de Imprensa da Madeira acolhe hoje a Conferência Internacional “A Educação de Adultos na Europa: o equilíbrio social e o bem-estar individual”, reunindo especialistas, educadores e decisores políticos de vários países europeus para refletir sobre os desafios e oportunidades da educação de adultos num mundo em constante mudança.

A sessão de abertura conta com a presença de representantes da SRECT, com a Presidente da CMCL e com a presidente do Conselho Executivo da EBtorre.

Entre os oradores internacionais destaca-se o professor Balázs Németh (Hungria), uma das vozes mais reconhecidas na área da educação de adultos na Europa, que defendeu a urgência de construir ecossistemas educativos abertos, acessíveis e orientados para a cidadania ativa e o bem-estar.

O programa inclui ainda um painel de partilha de boas práticas com representantes de instituições da Eslováquia, Itália, Estónia, Espanha e Portugal, entre os quais: Klaudius Šilhár – AIVD SR (Eslováquia), Anna Rosa Valencich – CPIA1 Livorno (Itália)Jelena Lohmatova – Vita Tiim (Estónia), Juan Sabe – CEPAPUB Ramon Y Cajal, Parla / Jerónimo Borque - IES Velasquez (Espanha), Alzira Nobre – CFAE Barreiro e Moita (Portugal).

Organizada pelos cursos EFA da EBtTorre pela Delegação Regional da APEFA – Associação Portuguesa de Educação e Formação de Adultos e com o apoio do Município de Câmara de Lobos e do Conselho Executivo da EBTorre, esta conferência reforça o papel estratégico da educação de adultos como instrumento para a coesão social, o empoderamento individual e a construção de sociedades mais inclusivas na Europa.