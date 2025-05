Concurso: 24 sidras da Madeira deram-se a provar

O Concurso de Sidras Naturais da Madeira, integrado na XIV Mostra Regional da Truta / Rota da Sidra, que a Casa do Povo de São Roque do Faial organizou na semana passada, contou com a participação de 24 concorrentes.

Catorze são sidras engarrafadas com rótulo próprio. Entre os participantes, 11 foram de produtores de São Roque do Faial e as restantes de várias zonas da região.

A organização quis que o deste ano certame fosse de cariz regional e para isso contou com a colaboração da Associação de Produtores de Sidra da Madeira na divulgação junto dos seus associados.

“Sendo o primeiro ano que isto aconteceu e já ter 14 sidras fora da nossa freguesia deixou a organização muito satisfeita”, sublinha em comunicado o presidente da Casa do Povo de São Roque do Faial, Heliodoro Dória.

A Casa do Povo contou com o apoio de uma equipa da Câmara de Provadores da AgroSenseLab, que fizeram a seleção das sidras submetidas a concurso, através de “Prova Cega” .

Em primeiro lugar ficou a Sidra Pharmacist. Na segunda posição tivemos a Sidra Rilha Pêros. A fechar o pódio o júri selecionou a Sidra Ladeira Pombo. Na quarta posição ficou a do produtor Geraldo Dória e em quinto lugar a Sidra Calhau da Fajã.

Os premiados receberam um troféu alusivo ao certame. Para além do troféu, o primeiro lugar recebeu um vale no valor de 100 euros em produtos para a agricultura, oferta da Junta de Freguesia de São Roque do Faial. Já ao segundo lugar, a Casa do Povo de São Roque do Faial ofereceu outro vale no valor de 50 euros.

O Município de Santana atribuiu um cheque, no valor de 200 euros, para o melhor produtor do Concelho de Santana, neste caso para a sidra do Geraldo Dória.

Os prémios foram entregues na sessão de encerramento da Mostra Regional que foi presidida pelo diretor regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, em representação do Governo Regional.