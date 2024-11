Acabou de ser concluído o processo de visto, pelo Tribunal de Contas, para a concretização dos apoios aos produtores de cana-de-açúcar de acordo com o estipulado pelo Governo Regional, informa o executivo madeirense em comunicado enviado à redação.

A associação ACOESTE assume o papel de “instituição veículo” para apoiar o Governo Regional no pagamento do valor de apoio excecional de 10 cêntimos/kg (100 euros por tonelada) para a produção de 2024 no valor global de cerca de 892 mil euros.

O Governo Regional continuará a trabalhar em prol dos agricultores da Madeira e do Porto Santo.