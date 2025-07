Bom dia!

A sociedade detentora dos direitos de exploração da Marina do Funchal pediu à APRAM o adiamento do pagamento da primeira mensalidade, fixada em 62,5 mil euros. O concessionário rejeitou ainda assumir já a posse da zona comercial, que poderia acelerar procedimentos administrativos obrigatórios, como refere ao JM os Portos da Madeira. O presente caderno de encargos prevê limites máximos no tarifário da área náutica e atividades marítimo-turísticas.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página cujo destaque fotográfico vai para o norte. Porto Moniz recorda desafios e prepara mudanças. O autarca Emanuel Câmara aproveitou as Jornadas Madeira para fazer um balanço de 12 anos de liderança no concelho. Praticamente sem oposição, o socialista ouviu as preocupações dos presidentes de três Juntas de Freguesia. Amanhã, o projeto JM chega a São Vicente.

Saiba ainda que Albuquerque anuncia taxas e reorganização do destino Madeira e que Carlos Pereira está a favor da alteração ao subsídio de mobilidade. Deputado socialista subscreve propostas de JPP, PCP, BE e PAN, mas discorda do PSD e CDS.

Não perca também a notícia que dá conta de uma madrugada com agressões, insultos e destruição de propriedade e um roteiro com festas de verão que aquecem o fim de semana.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira!