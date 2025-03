A Ribeira Brava recebe, este sábado, 15 de março, às 18 horas, no adro da igreja, um concerto de grupos corais, com a participação do Grupo Lux Aeterna, do Grupo Coral do Arco da Calheta e do Grupo Coral e Recreativo do Porto Moniz.

O evento celebra o primeiro ano da Associação Ritmos e Trocadilhos, que visa promover espetáculos de música coral mais profana e menos religiosa, com influências pop e arranjos inovadores.

A associação, composta pelo coro Lux Aeterna, visa criar novas dinâmicas musicais, oferecendo também workshops para o desenvolvimento de instrumentos como o bandolim, piano e órgão.