Comunicação Social afinal mantém-se sob tutela da Secretaria de Educação

Após a tomada de posse de Elsa Fernandes como secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, o presidente do Governo Regional esclareceu que, afinal, a pasta da Comunicação Social continuará na SRECT.

Recorde-se que, esta manhã, Miguel Albuquerque afirmou que Eduardo Jesus assumiria esta responsabilidade, bem como os assuntos sociais e coordenação política. O chefe do Executivo quis corrigir “o lapso”.

Já a tutela da Justiça será decidida na reunião de quinta-feira do Conselho de Governo.