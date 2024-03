Como analisa a sondagem JM publicada hoje sobre as eleições de domingo?

O JM e a rádio JMFM publicam hoje uma sondagem realizada pela Intercampus sobre a intenção de voto dos madeirenses nas legislativas nacionais do próximo domingo.

“Vão existir eleições para a Assembleia da República de Portugal no dia 10 de março. Se essas eleições fossem hoje, em que partido ou candidatura iria votar?” Esta foi a questão colocada pelos 16 entrevistadores da Intercampus nos 401 inquéritos efetuados entre os dias 26 de fevereiro e 3 de março.

As respostas ditaram uma clara preferência dos inquiridos pela candidatura da coligação Madeira Primeiro, liderada por Pedro Coelho. Segue-se a lista do PS, com Paulo Cafôfo à frente. Em terceiro surge o Chega, com a lista liderada por Francisco Gomes. A candidatura de Gonçalo Maia Camelo, da Iniciativa Liberal, é a quarta com mais intenções de voto e em quinto surge o nome de Filipe Sousa, cabeça-de-lista do Juntos Pelo Povo.

Em percentagens, a coligação recolhe 29,4% das intenções de voto, o PS obtém 18,9%, o Chega atinge os 8,4%, a Iniciativa Liberal alcança 7,7% e o JPP regista 5,4% das intenções de voto.

A sondagem atribui aos indecisos um valor de 15,1%.

Com base nestes números, o JM fez a distribuição do número de mandatos tendo em conta que a Região elege seis deputados para a Assembleia da República. Assim, se fizermos a distribuição direta e proporcional dos indecisos, temos que, com este resultado, o PSD elegeria Pedro Coelho, Paula Margarido e Paulo Neves. O PS ficaria com Paulo Cafôfo e Miguel Iglésias. O Chega seria representado por Francisco Gomes.

A pouco mais de três dias das eleições, convidamos os leitores a se pronunciarem sobre esta sondagem, tal como já o fizemos com os líderes das principais candidaturas.

Comente.