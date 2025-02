A Comissão de Agricultura e Pescas, composta por uma delegação de 19 deputados à Assembleia da República, está a realizar, entre os dias 2 a 5 de fevereiro, uma visita de trabalho à Região, com um programa repleto de atividades focadas no desenvolvimento ambiental, agrícola e pesqueiro.

A secretária regional do Ambiente, Rafaela Fernandes, acompanhou a comitiva na visita hoje estabelecida à floresta Laurissilva e ao Jornal corroborou a importância de “perceber o que foi a intervenção na situação dos incêndios do último verão”.

“Foi uma reunião proveitosa porque houve oportunidade para os serviços do Governo Regional, e neste caso não foi apenas a Secretaria da Agricultura, Pesca e Ambiente, mas também o Serviço Regional de Proteção Civil, fazer uma breve explanação de como é que nós estamos organizados na Região em termos de orgânica do Governo nestes setores, e também para explicar como é que é a estrutura de comando em situações de incêndios”, averbou a governante.

“A oportunidade serviu também para abordarmos aquilo que são desafios neste momento, em particular a propósito da conservação da floresta Laurissilva”, acrescentou Rafaela Fernandes.

Ademais, foi “oportuno para falarmos sobre aquilo que está na agenda com a lei do restauro, até porque anteontem aconteceu a primeira reunião do Grupo de Trabalho Nacional, onde a Região Autónoma da Madeira está representada, sou eu própria que lá estou, e foi oportuno para falarmos sobre isso como sendo uma conjugação de esforços importante e uma oportunidade para conseguirmos garantir no plano nacional um contributo da Região”.

Emília Cerqueira (PSD), João Paulo Graça (CH), Clarisse Campos (PS), Amílcar Almeida (PSD), Nélson Brito (PS), Pedro dos Santos Frazão (CH), João Pinho de Almeida (CDS-PP), Dinis Faísca (PSD), Gonçalo Valente (PSD), Sónia dos Reis (PSD), António Alberto Machado (PSD), Ricardo Oliveira (PSD), Carlos Silva (PS), Raquel Ferreira (PS), Palmira Maciel (PS), Ricardo Pinheiro (PS), Walter Chicharro (PS), Luísa Areosa (CH) e Eliseu Neves (CH) compõem a comitiva que chegou ontem ao Funchal.