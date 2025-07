O Projeto de Prevenção e Combate ao Estigma e Discriminação de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, realizado em contexto escolar, no município do Funchal, abrangeu 25 escolas públicas parceiras dos 1.º e 3.º Ciclos e Ensino Secundário, chegou a 80 turmas e envolveu um total de 1.481 alunos, com o objetivo de sensibilizar os mais jovens para esta realidade social.

Esta foi uma das informações veiculadas hoje durante a reunião do Conselho Municipal de Saúde e Bem-Estar (CMSBE), realizada na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, sob a presidência da vereadora Helena Leal.

De acordo com a autarquia funchalense, esta intervenção está integrada na Estratégia Municipal para a Pessoa em Situação de Sem-Abrigo (2025-2029), composta por cinco eixos, 14 objetivos e 63 medidas, das quais 86% já em execução.

Segundo a vereadora, esta estratégia “é dinâmica, pensada para responder de forma contínua às necessidades emergentes da população, sobretudo no apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade social”.

Outro ponto relevante abordado foi o trabalho desenvolvido pela equipa de rua CIMA Funchal em articulação com a PSP, nomeadamente a realização de ações de mapeamento e identificação de pessoas em situação de sem-abrigo, promovendo o encaminhamento para as respostas sociais e de saúde disponíveis, além da distribuição de folhetos informativos.

De acordo com um comunicado da autarquia alusivo à reunião, a vereadora destacou ainda o funcionamento das residências de autonomização para homens e mulheres, estruturas de acolhimento que visam promover a capacitação progressiva dos utentes, apoiando a construção de projetos de vida orientados para a autonomização plena, com acompanhamento técnico contínuo.

Foram também referidas as diversas ações de sensibilização e informação promovidas pela autarquia em datas temáticas relevantes, bem como apresentados os eventos previstos para o 2.º semestre de 2025.

Helena Leal fez um balanço positivo das ações desenvolvidas, destacando a forte articulação entre os serviços municipais, as instituições parceiras e estruturas como a Universidade Sénior do Funchal e os Ginásios Municipais e reafirmou ainda o compromisso do Município com uma abordagem integrada e humanizada na promoção da saúde e do bem-estar dos munícipes.