O comandante general Gonçalves Pedro está de saída do Comando da Zona Militar da Madeira (ZMM), depois de um ano e meio na liderança do exército na RAM, depois de substituir Luís Monsanto, que foi liderar uma missão em África.

A saída do oficial do comando da ZMM foi confirmada ao JM pelo Tenente-Coronel Hélder Parcelas, porta-voz do Estado-Maior do Exército Português.

Jorge Manuel Guerreiro Gonçalves Pedro, brigadeiro-general, tomou posse como comandante da Zona Militar da Madeira no dia 19 de dezembro de 2023, sendo empossado pelo Chefe do Estado-Maior do Exército, o general Eduardo Mendes Ferrão, que se deslocou à ilha para este efeito.

A cerimónia, que foi presidida pelo representante da República para a RAM, o juiz conselheiro Ireneu Cabral Barreto, aconteceu no Regimento de Guarnição N.º 3, no Funchal, que agora deixa por questões de subida de posto hierárquico.

O comandante deixa o cargo no final deste mês de julho. O nome do novo comandante da ZMM será conhecido oportunamente, afirmou ao JM o Tenente-Coronel Hélder Parcelas, porta-voz do Estado-Maior do Exército Português.