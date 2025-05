O comandante da Zona Marítima da Madeira, Bruno Ferreira Teles, apresentou, esta manhã, cumprimentos ao secretário regional da Economia, que tutela os transportes marítimos, tendo aproveitado o encontro para garantir “empenho dos militares que servem os madeirenses e os porto-santenses”, no serviço que prestam à Região, tendo, também, explicado o trabalho diário no âmbito da Autoridade Marítima Nacional.

“As particularidades dos portos do Funchal, do Caniçal e do Porto Santo, as reservas marítimas e o trabalho de salvaguarda da vida humana no mar” foram outros temas abordados nesta audiência.

Por sua vez, José Manuel Rodrigues agradeceu o” excelente desempenho” dos militares na defesa dos mares da Madeira e do Porto Santo e nas missões de busca e salvamento.

Recorde-se que o Capitão-de-mar-e-guerra Bruno Ferreira Teles tomou posse no dia 25 de fevereiro, deste ano, como Comandante da Zona Marítima da Madeira.

No âmbito da Autoridade Marítima Nacional, desempenha os cargos de Chefe do Departamento Marítimo da Madeira, Capitão do Porto do Funchal, Capitão do Porto de Porto Santo, Comandante Regional da Polícia Marítima da Madeira, Comandante Local da Polícia Marítima do Funchal e Comandante Local da Polícia Marítima de Porto Santo.