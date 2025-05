Pedro Coelho esteve esta manhã numa ação inserida no âmbito das celebrações do Dia do Trabalhador.

“Nós, AD – Coligação PSD/CDS, estamos com os Trabalhadores, queremos mais e melhores salários e iremos defender, na Assembleia da República, todas as politicas que lhes garantam direitos, proteção social, tempo para a família e bem-estar físico e psicológico enraizados nos princípios da Social-democracia” afirmou, esta manhã, o cabeça-de-lista da AD.

“Na Madeira e apesar dos parcos poderes autonómicos que ainda temos, nós reduzimos as taxas de retenção para o mínimo possível, valorizamos também as pensões e o desemprego está a mínimos históricos”, disse, lembrando, ainda a este propósito, a valorização das carreiras da função pública que foi assumida e de outras carreiras profissionais, postura que a AD também seguiu no continente.

Aliás, frisou, “em apenas onze meses, a coligação PSD/CDS por duas vezes valorizou as pensões e reduziu as taxas de IRS, não só as taxas marginais como as taxas de retenção na fonte e, infelizmente, só não foi possível irmos mais longe porque temos uma coligação negativa PS – Chega na Assembleia da República que acha que quem ganha 1.500 euros é rico em Portugal”.