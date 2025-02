A coligação ‘Força Madeira’, constituída pelo PTP, MPT e RIR, pronunciou-se hoje acerca da impossibilidade de aplicação da nova Lei Eleitoral nas próximas eleições para a Assembleia Legislativa da Madeira.

Através de um comunicado assinado por Raquel Coelho, a coligação diz que a polémica “cheira a esturro”, acreditando a líder do PTP que “o imbróglio jurídico foi propositado para evitar que o PSD/M tivesse de mexer nas listas e cumprir com a lei da paridade”.

A coligação também considerou “absurda a posição intransigente do PS, em resolver a situação, quando uma das principais bandeiras dos socialistas era a implementação da paridade na Madeira”.

“Miguel Iglesias estava mais preocupado com o acessório, do que com o essencial”, pode ler-se na nota, que conclui afirmando que “o PS está como os fariseus, coam o mosquito e engolem o camelo”.