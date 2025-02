André Wemans, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, que tem uma delegação de visita à Madeira a propósito das regionais de 23 de março, admitiu, hoje, já existirem queixas das candidaturas no âmbito da pré-campanha eleitoral, mas não soube precisar quantas nem o teor das mesmas.

O responsável falava com os jornalistas no final de uma reunião de mais de uma hora e que aconteceu precisamente com representantes de vários órgãos de comunicação social da Madeira.

No encontro, foi transmitida a dificuldade de poder haver uma cobertura diária a 14 candidaturas, tendo em conta a falta de meios e a circunstância de todos os órgãos terem ainda as suas habituais rubricas, das quais não querem se desvincular.

André Wemans afirmou que ontem foram ouvidas as preocupações dos partidos e cada qual tinha as suas dúvidas. Não houve uma preocupação dominante, como sublinhou. Hoje, ainda decorrem reuniões, as quais acontecem no Palácio de São Lourenço e a comitiva regressa amanhã, depois de ser recebido em audiência, pelas 12 horas, pelo Representante da República para a Madeira.

Questionado sobre as críticas à CNE, o porta-voz desdramatizou, dizendo que as mesmas são naturais.