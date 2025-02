As acusações da coligação ‘Confiança’ sobre o estado do Campo Desportivo do Amparo “não podem ser levadas a sério, até porque, em oito anos do anterior executivo, nada foi feito, exceto assistir-se à degradação e ao abandono diário daquele local, que estava completamente abandonado, e cujos arredores ajardinados mais pareciam uma selva descuidada, conforme documentam as fotos da realidade de então”, diz a Câmara Municipal do Funchal.