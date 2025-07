No âmbito da apresentação e implementação, desde 2023, da Estratégia Alimentar - SEMEAR, por parte da Câmara Municipal do Funchal, têm sido realizadas diversas iniciativas, no sentido, da sensibilização e promoção desta estratégia.

Deste modo, hoje, na Junta de Freguesia de São Gonçalo, decorreu mais uma destas iniciativas, em concreto um showcooking destinado a munícipes desta localidade e que contou com a presença da vereadora Helena Leal.

Neste showcooking, dinamizado pela ‘Biqueira’ (Sandra Cardoso), destaca-se a demonstração de uma receita tradicional madeirense. Ao longo da preparação da receita, foi abordado o tema da gastronomia tradicional, as “comidas de panela” que outrora eram cozinhadas em fogões de lenha com os produtos regionais e da época.

Saliente-se que a Estratégia Alimentar – SEMEAR constitui um documento que assume os compromissos com a educação, sustentabilidade, inclusão, comércio local e trabalho em rede, com o objetivo de promover uma alimentação mais saudável, sustentável e inclusiva.

