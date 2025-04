O Município do Funchal emitiu um aviso sobre alterações temporárias à circulação rodoviária decorrentes da Festa da Flor.

Assim, no dia 3 de maio, por causa do cortejo infantil e do muro da esperança, fica interrompida a circulação rodoviária, entre as 8h30 e as 14h, Fica interrompida a circulação rodoviária na Praça do Município, no arruamento que contorna a Praça do Município, Rua do Padre Gonçalves da Câmara, Rua dos Ferreiros a sul da Rua Escultor Francisco Franco, Rua do Castanheiro, Rua Marquês do Funchal, Avenida Arriaga (faixa norte), segmento entre a Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro e a Avenida Zarco, Rua de São Francisco a sul da Rua Ivens, Avenida Zarco e Rua Câmara Pestana.

Já a circulação na rua Ivens será feita no sentido inverso, em direção à rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro.

Ficam desativadas as praças de táxis da Avenida Arriaga, Rua dos Ferreiros, Praça do Município e Avenida Arriaga, junto ao Jardim Municipal.

Das 07h00 às 14h00, fica proibido o estacionamento nos arruamentos suprarreferidos e está autorizado o estacionamento de veículos de emergência afetos ao evento, na Rua dos Ferreiros junto à Igreja do Colégio e na Rua Padre Gonçalves da Câmara, conforme informa ainda a Câmara do Funchal.

Como alternativa rodoviária, os condutores devem utilizar a Via 25 de Abril e a Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses.

Das 13h00 do dia 03.05.2025 (sábado) às 06h00 do dia 05.05.2025 (segunda), fica interrompida a circulação rodoviária e proibido o estacionamento no sentido este-oeste da Avenida Dr. Sá Carneiro, exceto viaturas afetas ao ao cortejo da Festa da Flor.

Das 13h00 do dia 03.05.2025 às 06h00 do dia 05.05.2025, fica desativada a praça de táxis da via norte da Avenida Dr. Sá Carneiro.

Durante este período, o acesso ao Porto do Funchal deverá ser efetuado pela Rua Carvalho Araújo e Túnel de acesso ao Porto do Funchal (E.R. 116). No que toca a alterações temporárias à circulação rodoviária, das 13 às 20 do dia 4 de maio, Fica interrompida a circulação rodoviária na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, Avenida, Túnel e Rotunda Dr. Sá Carneiro, vias de trânsito sul da Avenida Arriaga exceto acesso aos parques de estacionamento do Marina Shopping e Galerias de São Lourenço, Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro a sul da Avenida Arriaga, Rua Cónego Jerónimo Dias Leite, Largo dos Varadouros, Rua 5 de Outubro a sul da Ponte do Bettencourt, Rua do Visconde de Anadia a sul da Ponte do Mercado, Praça da Autonomia, Rua dos Profetas, Rua Artur Sousa Pinga e Rua José da Silva Saca.

A circulação na Rua dos Tanoeiros será realizada no sentido inverso, em direção à Ponte do Bettencourt.

O acesso à Travessa da Malta será realizado pela Rua do Visconde de Anadia e a circulação será realizada no sentido inverso, em direção à Rua 31 de Janeiro.

Fica condicionada a circulação rodoviária no Túnel de ligação ao Porto do Funchal (E.R. 116), Largo António Nobre e na Rua Carvalho Araújo, à exceção do acesso a moradores, hotéis, Porto do Funchal e viaturas afetas ao evento.