O Município do Funchal, através do Parque Ecológico do Funchal, deu início, hoje, à nova iniciativa ‘Aos Sábados no Parque’, contando com a presença da vereadora com o pelouro do Ambiente e Ação Climática.

Ocasião que Nádia Coelho aproveitou para referir que este será um programa mensal que decorrerá até dezembro de 2025, com o objetivo de sensibilizar a comunidade para a riqueza do património natural do concelho.

A primeira sessão, com o tema ‘Sobrevivente Oculto: A Fascinante História da Enguia e o Seu Ecossistema – Um Peixe Nativo da Madeira’, contou com a participação de Inês Órfão (MARE–ARDITI) e Aracelis Rajnauth (OOM–ARDITI), investigadoras que abordaram a biologia da enguia (Anguilla anguilla), os desafios de conservação da espécie e a importância da qualidade da água nas ribeiras da ilha.

O programa da manhã incluiu uma apresentação teórica, seguida de uma visita à Ribeira das Cales, onde os participantes puderam realizar análises de parâmetros físicos e químicos da água. A sessão terminou com a observação de amostras de água no laboratório pedagógico do Parque. Com um formato interativo e pedagógico, a atividade foi dirigida a todas as idades, promovendo uma experiência educativa em contacto direto com a natureza.

A vereadora destacou a importância desta nova iniciativa como uma extensão natural do trabalho de sensibilização ambiental desenvolvido pelo Município do Funchal. ‘Aos Sábados no Parque’ “é uma aposta clara na literacia ambiental. Pretendemos criar momentos de descoberta e partilha de conhecimento acessível a todos, em particular às famílias e aos mais jovens. Queremos que a população conheça o património natural que a rodeia e compreenda os desafios da sua conservação.”, diz a Câmara.

Nádia Coelho sublinhou ainda a importância do Parque Ecológico do Funchal enquanto polo de excelência na divulgação da biodiversidade, na sensibilização ambiental e na conservação da natureza, destacando o seu contributo como espaço privilegiado para a divulgação do nosso património natural. “O Parque Ecológico do Funchal tem vindo a afirmar-se como um espaço de referência para a educação ambiental, assumindo um papel fundamental na aproximação entre a natureza e a comunidade. A colaboração com os investigadores do MARE e do Laboratório Oceânico reforça a qualidade e o rigor das ações que pretendemos promover”, diz o Município.

A iniciativa que, recorde-se, decorrerá mensalmente até dezembro de 2025, terá sempre temas distintos ligados à biodiversidade, geodiversidade e ecossistemas do concelho. Cada sessão será conduzida por técnicos e investigadores convidados, criando oportunidades para que os participantes compreendam melhor o valor e a fragilidade dos ecossistemas locais.