A Câmara Municipal do Funchal já adjudicou o concurso público para a requalificação/retificação da rampa de acesso ao mar da Praia de São Tiago Menor.

“Vamos fazer uma requalificação para retificar a rampa da Praia de São Tiago Menor, criando também um avanço de sete metros na estrutura para criar melhores condições quer do ponto de vista pedonal de acesso das pessoas ao mar, mas também para as canoas”, anunciou hoje a Vereadora Helena Leal.

A autarca falava durante a apresentação da 21.ª Regata de Canoas Tradicionais do Funchal, que decorreu no Salão Nobre da Autarquia, tendo ressaltado que o concurso, no valor de 100 mil euros, já foi adjudicado, pelo que muito em breve será possível avançar com a requalificação.

“Julgo que será uma boa nova para todos os funchalenses, mas também para a realização desta regata nos próximos anos”, destacou Helena Leal.

A edição deste ano da Regata de Canoas Tradicionais do Funchal, que decorrerá este sábado, dia 24 de agosto, conta cerca de quatro dezenas de inscritos. A partida está agendada para as 12h00, em São Lázaro.