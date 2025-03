Mais de 26 mil euros em numerário, várias doses de droga e uma arma foram apreendidos pela PSP nos Açores, no âmbito de uma investigação policial realizada na ilha do Pico, foi hoje divulgado.

O Comando Regional da PSP dos Açores adiantou, em comunicado, que apreendeu “26,975 euros em dinheiro, sete doses de liamba, quatro doses de cocaína, 5,31 gramas de droga sintética, 1,23 gramas de substância indeterminada, uma arma de pressão de ar, do tipo pistola, de calibre 4.5 mm [milímetros] e diversa parafernália” relacionada com a prática do crime de tráfico de estupefacientes.

As apreensões foram feitas no concelho da Madalena, na ilha do Pico, no grupo Central dos Açores, no âmbito de uma investigação a “vários suspeitos de tráfico de droga”, disse à agência Lusa fonte policial.

A operação, relacionada com “uma investigação em curso fortemente relacionada com a prática do crime de tráfico de estupefacientes na vila da Madalena”, foi executada pela PSP “no final da semana passada” e envolveu vários recursos policiais.

Segundo a nota do Comando Regional da PSP dos Açores, participaram na ação elementos da Brigada de Investigação Criminal do Pico, coadjuvados pela Esquadra de Investigação Criminal da Horta e pelas Equipas Cinotécnicas da Divisão Policial da Horta.

“Com a presente intervenção, a Divisão Policial da Horta pretende mitigar o flagelo do consumo e tráfico de estupefacientes, dissuadir comportamentos de risco e restituir o sentimento de segurança à população picoense”, indica a PSP, que prossegue com a investigação.