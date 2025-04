O presidente da Associação dos Lesados do Banif (ALBOA) e restante direção, apresentam hoje a sua demissão em Assembleia Geral da Associação a realizar a partir das 18h30 na Associação de Comércio e Serviços, Rua Castilho 14, Lisboa.

A apresentação da demissão relaciona-se com a ausência de soluções nove anos depois da resolução do Banif e das muitas promessas não cumpridas por parte do ex-primeiro-ministro António Costa.