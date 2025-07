O Clube de Campismo da Madeira promove no próximo sábado, dia 12 de julho, mais uma caminhada integrada no seu programa de atividades para 2025. O percurso pedestre tem início no Caminho do Pedregal e termina na Igreja da Ponta do Pargo, com passagem por locais emblemáticos da costa oeste da Madeira.

Ao longo de aproximadamente 12 quilómetros, os participantes irão atravessar a Levada Nova da Calheta, a Capela de Nossa Senhora da Boa Morte, o Miradouro do Cabo, o Pico Vermelho, o Miradouro da Garganta Funda, o Caminho Velho, o Caminho do Farol, o Farol da Ponta do Pargo e o Miradouro do Fio, até chegarem à igreja da localidade. A caminhada tem uma duração estimada de cinco horas e apresenta um grau de dificuldade moderado.

A iniciativa está aberta ao público em geral, sendo necessário ter em conta o grau de exigência do trajeto. Durante a atividade, os participantes devem seguir as orientações da organização e do guia responsável pelo percurso.

As inscrições estão abertas até às 12 horas de sexta-feira, dia 11 de julho, ou até ser atingida a lotação do transporte. Para se inscrever, os interessados devem enviar um e-mail com o assunto “Inscrição Percurso Pedestre” para clubecampismomadeira@gmail.com, indicando o nome completo, data de nascimento, número de contribuinte e contacto telefónico. Estes dados são necessários para efeitos de seguro de acidentes pessoais, incluído no valor da inscrição, tal como o transporte de ida e volta entre o Funchal e o local da caminhada.

O cancelamento da inscrição deve ser feito até às 16 horas do dia anterior à atividade. Caso contrário, será cobrado o valor do transporte e do seguro.

Para mais informações, está disponível o contacto de José Gonçalves através do telemóvel 969 591 687 (chamada, SMS ou WhatsApp).

A organização recomenda o uso de vestuário confortável e adequado às condições meteorológicas, botas de caminhada, impermeável, boné ou chapéu, bordão e mochila com farnel e cantil com água. Cada participante deverá também levar um saco para transportar o seu próprio lixo.