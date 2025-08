O Clube de Campismo da Madeira promove, no próximo sábado, dia 9, uma caminhada, com início no Miradouro da Boca da Corrida.

A partir desse sítio localizado na freguesia do Jardim da Serra, o percurso compreende o Caminho Real da Encumeada, Boca dos Corgos, Relvinha, subida ao topo do Pico Grande, Relvinha, Fajã Escura e termina na Igreja do Curral das Freiras.

A caminha, com duração prevista de cinco horas, é de grau exigente, e será feita ao longo de aproximadamente 12 quilómetros.

As inscrições decorrem até às 12h00 de sexta-feira, dia 8, as quais poderão ser feitas através do email clubecampismomadeira@gmail.com, com o assunto ‘Inscrição Percurso Pedestre’ ou do número 969591687, via mensagem Whatsapp.

No valor da inscrição está incluído o transporte do Funchal até ao local de início da caminhada e respetivo regresso e o seguro de acidentes pessoais. O não cancelamento prévio da inscrição, até às 16h00 do dia anterior à realização da atividade, obriga ao pagamento do valor do transporte e do seguro.

RECOMENDAÇÕES:

Utilizar vestuário cómodo e apropriado - ter em conta as condições atmosféricas;

Usar Botas para caminhadas;

Levar Impermeável;

Levar Boné ou chapéu;

Levar Bordão, para auxiliar nas descidas e subidas;

Levar Mochila com farnel (sandes, água, fruta, frutos secos, chocolate, bolachas, sumo)

Levar Cantil com Água;

Levar um saco para transportar o seu lixo (papel, embalagens, garrafas)