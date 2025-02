A Igreja da Paróquia do Atouguia, na Calheta, foi palco das X comemorações do segundo aniversário do Clube Automóvel da Calheta.

A efeméride foi assinalada com uma concentração de perto de 80 automóveis clássicos.

Após a missa celebrada pelo pároco Silvano Gonçalves, aconteceu a bênção das viaturas presentes.

O momento culminou com um convívio entre membros do clube (direção e associados) e convidados.

O Clube Automóvel da Calheta é presidido por Ilídio Sardinha .