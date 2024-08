Circulação rodoviária na faixa sul da Estrada Monumental temporariamente condicionada

A Câmara Municipal do Funchal, torna público que, na sequência da empreitada municipal ‘Controlo e monitorização de fugas nas redes de águas associadas ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal - 2ª Fase’, será condicionada a circulação rodoviária com proibição de estacionamento na faixa de rodagem mais a sul da Estrada Monumental, sentido oeste-este, nas imediações do Madeira Palace Regency, a partir do dia 13 de agosto (terça) até ao dia 30 de agosto (sexta), para execução de uma caixa de válvulas.

A CMF, agradece “a compreensão dos condutores para eventuais constrangimentos causados” e solicita “a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente”.