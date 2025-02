O Madeira Shopping vai acolher o Ciclo de Concertos 2025, uma iniciativa dos alunos do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira (CEPAM), que ocorrerá entre fevereiro e maio, com seis espetáculos gratuitos aos sábados, às 11h30, na Praça Central.

O ciclo começa a 15 de fevereiro com o Ensemble de Guitarras.

“No dia 1 de março, será a vez do Combo Jazz dos alunos do 1.º Ano do Curso Profissional de Instrumentista Jazz, que promete um concerto vibrante repleto de swing e improvisos, interpretando temas de blues e clássicos do jazz americano. O Ninfas do Atlântico, grupo vocal feminino criado em 2014 e vencedor do Got Talent Portugal 2018, sobe ao palco no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, para apresentar um repertório de música clássica moderna. O mês de março encerra com a energia dos Combos de Música Moderna/Rock no dia 29, que trazem uma fusão de Pop, Rock, Blues, Funk e Soul, com a direção artística de Rodolfo Cró e Ricardo Dias. Abril traz consigo o Ensemble de Cordofones Madeirenses, que atuará no dia 5. O grupo celebra a tradição e a diversidade sonora madeirense, utilizando instrumentos como braguinha, rajão e viola de arame. O encerramento do ciclo, no dia 10 de maio, fica a cargo do Coro do Ensino Artístico Especializado (Coro EAE), onde cerca de 60 alunos, com um repertório que vai do clássico ao pop e rock, prometem um encerramento memorável para esta iniciativa”, detalha nota à imprensa.