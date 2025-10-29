Chuva obriga Carreiros do Monte a suspender atividade pelo terceiro dia consecutivo

Pelo terceiro dia consecutivo, os Carreiros do Monte viram-se obrigados a suspender a sua atividade devido às más condições meteorológicas. As chuvas intensas que têm caído nos últimos dias, sobretudo na zona do Monte, têm comprometido a segurança do tradicional transporte turístico, levando os responsáveis a encerrar mais cedo do que o habitual.

“Estamos totalmente dependentes do estado do tempo. Quando chove muito, as condições de segurança deixam de estar reunidas para trabalharmos”, explicou ao JM um dos responsáveis pela atividade.

Segundo a mesma fonte, “na segunda-feira não abrimos durante todo o dia, ontem encerrámos às 13h00 e hoje tivemos de parar às 12h30, tudo por causa da chuva, não por outro motivo”.

O responsável reforçou que a prioridade é garantir a segurança de turistas e trabalhadores. “É apenas uma questão de tempo e de segurança, nada mais”, assegurou, acrescentando que, sempre que possível, a informação sobre o encerramento é comunicada, embora, hoje, devido à azáfama, nem sempre seja possível fazê-lo atempadamente.