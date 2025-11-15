Chuva intensa e rajadas fortes marcaram o sábado na Madeira

A Madeira registou, até às 16 horas deste sábado, vários episódios de chuva significativa e vento forte, de acordo com os dados oficiais do IPMA.
No que diz respeito à precipitação acumulada desde as 00 horas deste sábado, destacaram-se as estações do Pico do Areeiro, com 28,9 mm, e do Chão do Areeiro, que somou 36,2 mm, sendo esta a mais elevada do dia até ao momento.
Também o Monte acumulou 17,2 mm, enquanto a estação de Santa Catarina, no Aeroporto da Madeira, contabilizou 9,8 mm e a estação do Observatório (Funchal) atingiu 18,2 mm. Outras estações com registos relevantes foram Selvagem Grande (7,4 mm), S. Vicente (12,5 mm) e Porto Santo, onde foi registado um acumulado de 29,5 mm, um dos valores mais altos registados no arquipélago este sábado.
Quanto ao vento, sobressaíram as rajadas máximas instantâneas desde as 00 horas no Chão do Areeiro, onde a estação do IPMA registou rajadas que atingiram os 75 km/h, enquanto no Pico Alto chegaram aos 72 km/h. A estação do Lugar de Baixo registou 81 km/h, uma das velocidades mais elevadas do dia.
Também o Porto Santo registou vento forte, com rajadas máximas a atingirem os 53 km/h, enquanto o Caniçal registou 68 km/h e a Selvagem Grande chegou aos 78 km/h.
Os valores registados refletem um dia marcado por instabilidade, com precipitação persistente em várias zonas montanhosas e costeiras, e vento forte sobretudo nas cotas mais elevadas e áreas expostas. O IPMA mantém a monitorização das condições atmosféricas na região.
Wall Street está a investir fortemente em Solana, com 417 milhões de dólares aplicados no ETF Bitwise SOL Staking (BSOL), abrindo as portas para que fundos institucionais entrem no...
A tradição voltou a cumprir-se em Croydon, Londres, onde a comunidade portuguesa celebrou com entusiasmo o São Martinho, uma das datas mais queridas no...
Portugal continental registou 815 ocorrências entre as 00:00 e as 18:00 de hoje devido ao mau tempo, principalmente inundações, a maioria na Área Metropolitana...
A capitania do Porto do Funchal cancelou hoje os avisos de agitação marítima e vento fortes, assim como o de mau tempo, que estavam em vigor até domingo....
Os Serviços Médicos de Urgência (SMM) foram acionados para a Rua do Lazareto, na zona da Praceta, devido a um episódio de vómitos intensos apresentado...
O valor do limiar da concentração de ozono no litoral noroeste do baixo do Vouga foi hoje excedido entre as 15:00 e as 16:00, indicou a Comissão de Coordenação...
No que...
O Comité de Conciliação Orçamental concluiu hoje a negociação sobre o orçamento da União Europeia (UE) para 2026, com as dotações de pagamento a ultrapassarem...
Um homem de 49 anos foi esta manhã hospitalizado após sofrer uma queda no interior de um autocarro, num incidente ocorrido numa zona de paragem da Avenida...
O temporal e as chuvas intensas desta madrugada provocaram inundações, quedas de árvores e cortes de estradas em Santa Maria da Feira (Aveiro), situação...
A vacina da gripe destinada a idosos a partir dos 85 anos está em falta em várias Unidades Locais de Saúde (ULS) do país, tendo sido dadas indicações...