Chuva intensa e rajadas fortes marcaram o sábado na Madeira

A Madeira registou, até às 16 horas deste sábado, vários episódios de chuva significativa e vento forte, de acordo com os dados oficiais do IPMA.

No que diz respeito à precipitação acumulada desde as 00 horas deste sábado, destacaram-se as estações do Pico do Areeiro, com 28,9 mm, e do Chão do Areeiro, que somou 36,2 mm, sendo esta a mais elevada do dia até ao momento.

Também o Monte acumulou 17,2 mm, enquanto a estação de Santa Catarina, no Aeroporto da Madeira, contabilizou 9,8 mm e a estação do Observatório (Funchal) atingiu 18,2 mm. Outras estações com registos relevantes foram Selvagem Grande (7,4 mm), S. Vicente (12,5 mm) e Porto Santo, onde foi registado um acumulado de 29,5 mm, um dos valores mais altos registados no arquipélago este sábado.

Quanto ao vento, sobressaíram as rajadas máximas instantâneas desde as 00 horas no Chão do Areeiro, onde a estação do IPMA registou rajadas que atingiram os 75 km/h, enquanto no Pico Alto chegaram aos 72 km/h. A estação do Lugar de Baixo registou 81 km/h, uma das velocidades mais elevadas do dia.

Também o Porto Santo registou vento forte, com rajadas máximas a atingirem os 53 km/h, enquanto o Caniçal registou 68 km/h e a Selvagem Grande chegou aos 78 km/h.

Os valores registados refletem um dia marcado por instabilidade, com precipitação persistente em várias zonas montanhosas e costeiras, e vento forte sobretudo nas cotas mais elevadas e áreas expostas. O IPMA mantém a monitorização das condições atmosféricas na região.