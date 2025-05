O tradicional passeio à serra, para um piquenique em família, que muitos madeirenses fazem no 1.º de Maio, não será aconselhável, atendendo às previsões de chuva e vento fortes para em especial na vertente sul e nas terras altas da ilha da Madeira.

Há mesmo aviso amarelo em todo o arquipélago e aviso laranja para agitação marítima na costa Norte.

De acordo com o IPMA, haverá condições favoráveis à ocorrência de trovoada até final da tarde. O vento será moderado a forte (25 a 45 km/h) do quadrante oeste, com rajadas até 75 km/h, soprando forte (35 a 55 km/h) nas terras altas com rajadas até 85 km/h, até final da tarde.

No Funchal, com previsão de chuva e vento forte, não estará melhor.

Quanto à temperatura, está prevista uma pequena subida da mínima. Na Madeira, máxima 21ºC e mínima 15ºC, e, no Porto Santo, mínima 19ºC e mínima 14ºC.

No mar, costa Norte, com ondas de noroeste com 5 a 6 metros, diminuindo gradualmente para 3 a 4 metros. Na costa Sul, ondas de sudoeste com 2 a 3 metros, sendo 4 a 5 metros na parte oeste da ilha da Madeira e diminuindo para 3 a 4 metros no final do dia.

Temperatura da água do mar: 19/20ºC.