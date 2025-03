Tal como aconteceu no último sábado, a pouco mais de 30 minutos do início do cortejo Trapalhão, a chuva volta a ameaçar.

Curiosamente, das colunas que ecoam músicas carnavalescas, ouve-se, repetidamente, ao som do samba ‘eu sou o sol’. Alguns já ocupam as bancadas espalhadas ao longos das Avenidas Sá Carneiro e das Comunidades Madeirenses, onde os foliões desta terça-feira vão desfilar.