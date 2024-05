Chega volta a dizer não a Albuquerque e pede que PSD apresente um novo nome para assegurar estabilidade

André Ventura, presidente nacional do Chega, já reagiu aos resultados desta noite eleitoral na Madeira, reiterando que não há qualquer possibilidade de estabelecer um acordo de governação com o PSD, enquanto este for liderado por Miguel Albuquerque.

“Em caso algum podemos abdicar daquilo que é mais importante”, declarou o dirigente, afirmando que “Miguel Albuquerque não tem condições políticas de se manter à frente do Governo Regional da Madeira”.

No entender do líder, os madeirenses “querem uma mudança na continuidade”.

No entanto, perante este cenário, André Ventura aponta que apenas há dois cenários em cima da mesa: o do PSD “orgulhosamente só” e propulsionador de instabilidade regional ou o de um PSD que finalmente percebe que perdeu a maioria e que terá de ceder para respeitar a vontade da população.

“O Chega apela ao bom senso de quem venceu as eleições para propor um nome e uma equipa que permita um cenário de estabilidade orçamental e política para os próximos quatro anos”, desafio, numa conferencia de imprensa.

“Não estaremos do lado errado da história, mesmo que esse lado tenha tido mais votos”, aditou ainda.

André Ventura mais se congratulou com o afastamento da extrema-esquerda do parlamento regional, com a saída do BE e da CDU, tendo sido efusivamente aplaudido pelo Chega Madeira, e destacou a “centralidade” que o Chega adquire, tornando-se um elemento “decisivo” e “chave” na Região.