O grupo parlamentar do Chega apresentou na Assembleia da República um projeto de resolução que propõe a consagração oficial do mês de junho como o Mês dos Antigos Combatentes das Forças Armadas Portuguesas.

De acordo com nota de imprensa do partido, a iniciativa visa afirmar “de forma institucional, o dever de reconhecimento e gratidão da Nação para com aqueles que, em contextos de guerra e sacrifício, deram tudo por Portugal”.

De acordo com a proposta, o mês passaria a ser assinalado com iniciativas públicas, cerimónias solenes, exposições, debates e projetos pedagógicos, com o objetivo de valorizar a memória, a dignidade e o legado dos antigos combatentes como “pilares da história nacional e símbolos da portugalidade”.

O deputado Francisco Gomes justificou a proposta com palavras duras dirigidas aos sucessivos governos. “Durante anos, o Estado tem gastado recursos com tudo e todos, menos com quem merece. Quem deu o corpo e a alma por Portugal foi posto de lado, ao passo que tudo o que são disforias e aberrações são celebradas. Isto não é esquecimento. É traição!”

Francisco Gomes reforça que os antigos combatentes “são os heróis que nos deram liberdade, identidade e soberania”, e alerta que “ignorá-los é cuspir na nossa História e entregar o futuro de Portugal à amnésia e à ingratidão”.

O parlamentar garantiu que o Chega continuará a defender medidas concretas em nome dos ex-combatentes. “Portugal não se construiu com discursos vazios ou modas passageiras. Construiu-se com esforço, dor e coragem. E é isso que o Chega está aqui para lembrar e defender, sem vergonha e sem medo”, conclui.