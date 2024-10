Chega indica Francisco Gomes para a Assembleia Parlamentar da NATO

Francisco Gomes, deputado madeirense pelo Chega na Assembleia da República, foi indicado pelo partido para integrar a Delegação da Assembleia da República na Assembleia Parlamentar da NATO.

O parlamentar irá formar, com os deputados Nuno Simões Melo e Pedro Pessanha, a comitiva do referido partido na delegação da República naquele órgão internacional.

A Assembleia Parlamentar da NATO é uma organização interparlamentar composta por parlamentares dos estados signatários do Tratado do Atlântico Norte, bem como dos respetivos membros associados. A referida associação é um fórum essencial para o diálogo parlamentar internacional numa matriz de segurança, assuntos políticos e económicos, tendo como objetivo principal o entendimento mútuo entre os parlamentares da Aliança quanto aos desafios enfrentados pela parceria transatlântica.

Para Francisco Gomes, a nomeação para a Associação Parlamentar da NATO é prova do compromisso que o Chega tem com autonomias atlânticas e da sua determinação em assegurar que as ilhas insulares têm uma voz nos grupos que discutem, ao mais alto nível, questões de grande relevância.

“É um privilégio receber esta prova de confiança do grupo parlamentar, mas também uma responsabilidade à qual se corresponde com foco, dedicação e trabalho. É esse o caminho que nos espera, pois a defesa dos interesses de Portugal e das suas autonomias é uma missão exigente”, disse Francisco Gomes, citado em comunicado.

Cada delegação nacional na Associação Parlamentar da NATO é baseada no tamanho do estado-membro e ambiciona refletir a composição política do parlamento, representando, portanto, um amplo espectro de opinião política. Os membros das delegações nacionais são eleitos ou nomeados pelos respetivos parlamentos, segundo com seus procedimentos internos.

“A NATO desempenha um papel fundamental na salvaguarda dos interesses de Portugal, ao garantir a sua segurança perante ameaças globais, enquanto reforça a capacidade do país em projetar a sua influência no contexto internacional. Por isso, estou ciente da responsabilidade de contribuir para as suas discussões e funcionamento”, concluiu o deputado na Assembleia da República.