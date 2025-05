“O deputado do Chega à Assembleia da República, Francisco Gomes, afirmou que a autonomia é uma peça central da ação política do partido e que a maior prova disso está no destaque que o Chega dá ao tema no seu programa eleitoral, ao qual dedica um capítulo inteiro. O parlamentar sublinha que, para o Chega, defender a autonomia é garantir mais capacidade de intervenção para os órgãos de governo próprio, bem como mais justiça fiscal e respeito pelas especificidades da Região Autónoma da Madeira”, diz nota enviada à imprensa.

“A autonomia não pode ser vista como simbólica, mas como uma conquista em constante expansão. É preciso ampliar os poderes dos órgãos de governo próprio da Região, eliminar estruturas anacrónicas e respeitar, de forma efetiva, as características e especificidades dos povos insulares, que conhecem melhor do que ninguém as suas necessidades e o seu potencial”, afirmou Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República.

O segundo plano identificado por Francisco Gomes é a revisão da Lei das Finanças Regionais.

“O Chega quer uma autonomia forte, com voz própria, com recursos justos e com um futuro verdadeiramente nas mãos dos madeirenses. Esta não é uma bandeira de ocasião, mas uma prioridade política de fundo e um compromisso estrutural que vamos honrar sem hesitações.”