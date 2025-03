No dia 22 de março, sábado, o chef Júlio Pereira recebe no KAMPO o chef espanhol Abraham Ortega, do restaurante Tabaiba, em Las Palmas de Gran Canaria, distinguido com uma estrela Michelin. Este convite surge após o sucesso da iniciativa “12 Chefs 12 Meses”, que Júlio Pereira criou em 2023, e que regressa agora, com uma nova dinâmica, mas o mesmo objetivo: valorizar a riqueza gastronómica do arquipélago da Madeira, posicionando-o como um destino de excelência.

“12 chefs 12 meses” é um projeto anual desenvolvido pelo chef Júlio Pereira com o intuito de celebrar e divulgar o património gastronómico, histórico e cultural da região da Madeira, destacando além-fronteiras a gastronomia e os produtos madeirenses. A iniciativa “foi um sucesso”, refere a organização, e será agora replicada em 2025, mas com uma nova dinâmica, uma vez que os chefs convidados irão passar pelos quatro restaurantes do grupo – KAMPO, ÁKUA, THEO’S e YUKI – cada um deles com um conceito diferente, aumentando assim o espectro dos profissionais envolvidos e que poderão levar para as suas cozinhas um pouco da Pérola do Atlântico.

“É com muito gosto que voltamos a abrir as portas da nossa casa no KAMPO para receber um chef internacional, Abraham Ortega, das ilhas Canárias, e partilhar com ele o que de melhor temos na Madeira. A iniciativa “12 Chefs 12 Meses” correu muito bem em 2023, e quisemos voltar a ela, mas com uma nova dinâmica, para reforçar o valor do património gastronómico deste arquipélago que me acolheu e que já vejo como meu”, refere o chef Júlio Pereira. “Assim, em 2025 iremos incluir nesta iniciativa todos os restaurantes do grupo e não só o KAMPO. Acreditamos que desta forma podemos incluir diferentes personalidades e tipos de cozinha, que estejam mais em linha com cada um dos restaurantes, permitindo-nos assim chegar a um maior número de pessoas.” conclui.

Natural das Ilhas Canárias, Abraham Ortega é um chef famoso pela sua abordagem inovadora e moderna à gastronomia local. É proprietário e chef do restaurante Tabaiba, em Las Palmas de Gran Canaria, que recebeu uma estrela Michelin devido à sua cozinha, que combina ingredientes locais com uma interpretação contemporânea de pratos tradicionais canários. Reconhecido pela sua excelência, Abraham foi premiado como “Melhor Chef Canário no Mundo” em 2016 e recebeu diversos outros prémios, incluindo o de ‘melhor novo talento gastronómico das Canárias’ nos V Prémios de Gastronomia Mahou-La Opinión-La Provincia em 2018. Além disso, foi semifinalista no S.Pellegrino Young Chef, destacando-se na cena gastronómica internacional.

“Estou muito feliz por participar neste evento na Madeira. Será uma excelente oportunidade para cozinhar, partilhar o meu trabalho e, acima de tudo, conhecer os produtores locais e os produtos endógenos da ilha. Acredito que a verdadeira essência da gastronomia está na conexão com os ingredientes da terra, e estou ansioso por explorar e, quem sabe, incorporar os sabores únicos da Madeira na minha cozinha.”, refere o chef Abraham Ortega.

Este sábado, dia 22 de março, pelas 13h00, o restaurante madeirense KAMPO será assim o palco de um evento especial, onde chef anfitrião e chef convidado irão destacar os melhores produtos sazonais e endógenos da Região Autónoma da Madeira, através de pratos exclusivos que celebram a autenticidade e a qualidade da gastronomia local. Durante este evento, o chef Júlio Pereira irá partilhar a riqueza da cozinha madeirense e desafiar Abraham Ortega a criar, em conjunto, novas propostas gastronómicas que farão parte de um menu exclusivo.

As reservas devem ser feitas online ou através dos contactos: 291 656 883 / info@kampo.pt.