Miguel Castro, cabeça de lista do CH às regionais de 23 de março, criticou o atraso na construção das habitações prometidas pelo governo regional no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), considerando-o um “atraso inaceitável”. Segundo o político, o governo não cumprirá as metas estabelecidas, o que está a prejudicar os madeirenses, que continuam sem soluções para a crise habitacional.

O governo comprometeu-se a construir cerca de 800 habitações até 2026, mas até agora não atingiu nem 150, de acordo com palavras do deputado. Castro acredita que é impossível alcançar a meta no prazo estipulado. Acusa o governo de desviar-se da responsabilidade, alegando que a queda do governo por suspeitas de corrupção não afeta a execução do PRR.

Além disso, critica o governo por favorecer interesses estrangeiros e especuladores, em detrimento das necessidades dos madeirenses.