No âmbito do Seminário Nacional Municípios Amigos do Desporto 2025-Active Cities / Smart Cities, decorreu esta sexta-feira, nos Jardins do Almirante Reis, o Encontro Regional de Utentes dos Programas de Atividade Física-Smart Longevity in Action, que reuniu cerca de mil participantes de várias instituições municipais.

Entre os participantes destacam-se os ginásios de São Martinho, Barreirinha, Santo António, o Centro Comunitário do Funchal e a Universidade Sénior do Funchal, além de outras entidades convidadas, como o Centro Comunitário Regional, a Garouta do Calhau e os Municípios Amigos do Desporto de Machico, Porto Moniz, Câmara de Lobos e Calheta.

“Está aqui uma onda de energia e de saúde, que é exatamente aquilo que queremos promover no Município do Funchal”, afirmou a vereadora Helena Leal, sublinhando o papel ativo da população e dos diversos departamentos da autarquia na construção de uma cidade “mais ativa, saudável e inclusiva”.

A vereadora destacou que o evento representa o “trabalho contínuo desenvolvido no Funchal na promoção da atividade física, especialmente junto da população sénior, integrando também uma forte componente cultural e recreativa”.

“O desporto é uma ferramenta essencial na formação do indivíduo e um aliado na construção de percursos de vida mais positivos, seja na juventude ou na idade sénior”, frisou.

Helena Leal agradeceu à equipa da autarquia, incluindo as divisões de Desporto, Longevidade, Educação e Ação Social, bem como às instituições parceiras, como os ginásios municipais, a Universidade Sénior e o Centro Comunitário do Funchal. Destacou o esforço conjunto que tem transformado o Funchal numa “referência nacional” em envelhecimento ativo e qualidade de vida.

“Vocês são a verdadeira razão de ser desta cidade ativa e de longevidade. Assumo o compromisso, com todos vós, de que, enquanto cá estivermos, este trabalho vai continuar. O município estará sempre de portas abertas para cada um de vós, porque queremos uma cidade onde todos tenham lugar”, declarou.

O evento contou com diversas atividades, nomeadamente uma Maratona da Saúde, aulas de yoga, rapel, entre outras dinâmicas. Também contou com um espaço de restauração no âmbito da Estratégia Alimentar-SEMEAR, lançada em 2023, que visa promover uma alimentação mais saudável, sustentável e inclusiva.