Centro Comunitário do Galeão ampliado

O Centro Comunitário do Galeão, situado no Conjunto Habitacional do Galeão, na freguesia de São Roque, foi ampliado, tendo sido hoje visitado pela vereadora Helena Leal, responsável pelo pelouro social.

“Finalmente temos concretizada a ampliação deste espaço, que dinamiza tanto a vida de quem o frequenta. O nosso compromisso será sempre o investimento em e para as pessoas, de forma a garantir que mantenham uma vida ativa” afirmou a autarca.

De acordo com um comunicado da autarquia funchalense, a intervenção, neste que é um dos nove centros comunitários geridos pela SociohabitaFunchal, incidiu sobre a antiga sala de arrecadação, que foi integralmente renovada e equipada.

A renovação incluiu a pintura do espaço, a colocação de novas mesas e cadeiras, bem como a reorganização da área disponível, permitindo a realização de uma maior variedade de atividades, com maior conforto e funcionalidade.

Com esta ampliação, o Centro Comunitário do Galeão passará a ter capacidade para acolher cerca de 100 utentes, em comparação com os 66 que atualmente o frequentam. O centro continuará a sua missão social através de variados projetos, desenvolvidos ao longo do ano, com enfoque no bem-estar, capacitação e integração comunitária.

‘Educação Para a Saúde’, ‘Projeto R/TRES’”, ‘Galeão a Cantar’, ‘Novo Rumo’, ‘Vive Altamente com Saúde e Sê Consciente!’, ‘Ser Feliz no Galeão’ e ‘A Escola vai ao Bairro’ são projetos que o centro desenvolve.

A SocioHabitaFunchal tem sob a sua alçada cerca de 1300 fogos, abrangendo aproximadamente 5000 pessoas, que através dos seus polos comunitários, desenvolve uma ação contínua de proximidade, promovendo projetos no âmbito social de capacitação com vista à inserção destas famílias na sociedade.