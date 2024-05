A importância de manter uma alimentação saudável foi o principal mote, sendo que participaram nesta iniciativa à volta de seiscentas crianças.

A autarquia do Funchal escolheu assinalar o Dia da Criança, o qual se comemora amanhã, com uma iniciativa no Jardim Municipal que visou sensibilizar para a importância da alimentação saudável e reuniu alunos do 1.º ciclo das escolas do município.

O espetáculo ‘Praça dos Sabores’ contou com a atuação de Isabela Andrade, a interpretar o tema “Um Mundo Melhor”, a canção vencedora do Festival da Canção Infantil da Madeira 2024.

“Praça dos Sabores” é um projeto de índole pedagógica que tem como propósito promover a alimentação saudável, designadamente no que respeita aos princípios da chamada dieta mediterrânea.

A vereadora Helena Leal esteve presente no momento, em que destacou a importância, para o Funchal, de assinalar a efeméride, ainda para mais enfatizando o estilo de vida saudável e realçando a proteção das crianças.

“Unimos esforços diariamente para garantir que todas as crianças do Município do Funchal possam gozar de todos os direitos da Convenção dos Direitos da Criança. Celebrar esta data é o culminar de uma preocupação contante deste executivo em fazer valer todos esses direitos, mas hoje, enfatizando o direito a uma alimentação saudável e direito a brincar e participar em atividades culturais e criativas”, observou na ocasião.